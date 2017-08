Komen de suikerhartjes terug in Deventer?

Het oude snoepgoed van Senzora blijft toch voor Deventer behouden. Ruim een eeuw lang vervaardigde het Deventer bedrijf Senzora bekend suikerwerk, zoals de suikerhartjes. Maar Senzora richtte vanaf begin 2017 de pijlen op wasmiddelen, de andere tak van het bedrijf. De directeuren verkochten de romantische snoeptak.

Deventer leek daarmee haar beroemde snoepgoed als exportartikel te verliezen. Maar vanaf 4 september rolt er weer Deventer pepermunt van de band in de Koek-stad. Dat heeft alles te maken met Carolien Honshorst (46) uit Heeten. Zij werkte 25 jaar bij Senzora, en beheerde de portefeuille met snoepgoedklanten. ,,Ik kon door in de wasmiddelentak bij Senzora, maar dat is mij een te klinisch product.''

Emotie

Honshorst diende daarom haar ontslag in, nam een gedeelte van het Senzora-klantenbestand over en verkoopt vanaf september onder de naam CentSweets oud-Senzora-snoep vanuit Deventer en Heeten. ,,Want snoepgoed, daar komt wel emotie bij kijken.''

Ze geeft het ruimschoots toe. Zelf mag ze ook graag snoepen. ,,Bij Senzora controleerde ik altijd even wat er de deur uit ging. Zeer belangrijk, toch?'', zegt ze, terwijl ze knipoogt. ,,Het snoepgoed was weg en ik besloot te gaan lijnen. Goed, daar zal met dit bedrijf wel weer de klad in komen...'', zegt ze met een lach.

Dubai

Honshorsts CentSweets begint met exportklanten van buiten de Europese Unie. ,,Dat waren klanten die ik ook zelf binnenhaalde bij Senzora. Ze komen uit bijvoorbeeld Dubai, Argentinië en Nieuw-Zeeland. De EU-klanten en binnenlandse klanten van Senzora zijn ingelijfd door de producent Fortuin Dockum.'' Het Friese bedrijf Fortuin dat ook de productierechten kocht van het Senzora snoep.

Honshorst koopt het suikerwerk daar in en verpakt het vervolgens in Deventer, in samenwerking met het bedrijf Sallcon. ,,Bij Fortuin vonden ze die hele verre klanten te complex. Toen zag ik een kans dit te beginnen...''

CentSweets mag geen snoep produceren in Deventer. ,,Dat heeft met concurrentiebeding te maken, omdat ik bij Senzora werkte. Maar inpakken en verkopen staat mij vrij. Daarnaast mag ik ook nieuwe binnenlandse klanten aan mij binden. Er lopen vijf gesprekken met nieuwe afnemers.''

Hartjes

De vraag is al ontelbaar vaak aan haar gesteld. Komen de hartjes terug in Deventer? Toch het beroemdste Senzora-snoepje. ,,Voorlopig heb ik nog geen klant die ze afneemt. Maar ik denk eigenlijk wel dat die gaat komen, een keer. En ik hoop het van harte. Het is een liefdevol snoepje dat echt bij Deventer hoort.''