Komen er eindelijk maatregelen op gevaarlijke oversteek Holterweg bij Bathmen? ‘We gaan het onderzoeken’

Nieuwbouw­huis in Deventer wijk nu al prooi voor kamerver­huur­der, maar gemeente kan er weinig aan doen

Kleine huizen die door (te) veel arbeidsmigranten bewoond worden zorgen in de Deventer Rivierenwijk voor problemen. Afval op straat, drinkende mannen in de speeltuin, het is aan de orde van de dag. Nieuwbouw moet de Rivierenwijk nieuw elan geven. Daarom snappen de bewoners van nieuwbouwproject Snippen aan de Dijk weinig van de vergunning die de gemeente heeft afgegeven voor kamerverhuur in hun buurt. Daar wil de gemeente toch juist van af?

30 juli