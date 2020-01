Komende weken nog geen auto in parkeergarage Beestenmarkt Deventer

Bedrijven in het pand hebben vaste parkeerplekken en moeten noodgedwongen uitwijken naar plekken in de buurt. Ook sporters van Fit for Free kunnen parkeren als ze gaan sporten in de fitnessclub aan de Beestenmarkt. ,,We liggen dicht bij het centrum en gratis parkeren is daarom een uniek onderdeel van de service naar onze leden. Daarom hebben we besloten vanaf nu de parkeerkosten voor onze sporters voor honderd procent te gaan vergoeden", zegt Ronald van Hasselt van Fit for Free. Eerder worstelde de club er mee dat ze geen parkeerservice meer konden bieden. We hebben er dan ook zeker last van”, reageerde de club eerder.