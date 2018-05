'Komkommermeisje' uit Deventer groeit op Instagram

Om de dag post ze een schets, tekening of schilderij. Die ze maakt aan een grote houten tafel, vol verfvlekken, in de woonkamer van haar ouders. Het resultaat: levensechte portretten, prachtige schetsen en doodles die duizenden likes opleveren. ,,Mensen beginnen me nu zelfs te herkennen. Laatst liep ik in de Deventer binnenstad en toen hoorde ik gefluister: 'Hé, is dat niet het komkommermeisje?"

Stripfiguurtje

Het komkommermeisje is een stripfiguurtje dat Merlijn bedacht toen ze acht jaar was. ,,Ik teken al vanaf jongs af aan. Ik was altijd met potloden en verf in de weer en had een grote fantasie. Ik tekende hoe het komkommermeisje avonturen beleefde met haar tomatenvriendjes." Merlijn werd ouder, haar schetsen werden beter en drie jaar geleden besloot ze om haar professionele tekeningen aan de wereld te laten zien. Via Instagram.