Komst woontoren in Havenkwartier nieuw hoogtepunt in Deventer skyline

wedstrijdverslag Wereldgoal zet GA Eagles tegen Eindhoven op het winnende spoor

7 februari Makkelijk ging het niet, maar Go Ahead Eagles heeft de bananenschil die Jong Ajax was doen vergeten door met 3-1 te winnen van FC Eindhoven. Antoine Rabillard zette de Deventenaren met een wonderschone treffer voor rust op 1-0 en in het tweede bedrijf zorgden invallers Alexander Bannink - nadat Eindhoven op gelijke hoogte was gekomen - en Maarten Pouwels ervoor dat de punten in de Adelaarshorst bleven.