Komt Deventer gezin op straat te staan vanwege drughandel vanuit huis? ‘Moeder en kinderen niet straffen voor daden vader’

Als het aan woningstichting Rentree ligt, vertrekt een gezin direct uit een huurwoning aan de Vitringastraat in Deventer. Het huis is op last van burgemeester Ron König sinds juni voor drie maanden gesloten geweest, nadat politie bij een inval harddrugs én een vuurwapen had gevonden. Voor de woningstichting aanleiding om de huur op te zeggen. Maar terwijl de vader van het gezin in de gevangenis zit, zijn de moeder en haar drie kinderen tóch weer in het huis gaan wonen.