Komt Deventer wijk Steenbrugge ooit van het gas af?

OP RAPPORT GA Eagles nog één zege verwijderd van puntento­taal vorig seizoen

13:01 Nog één overwinning en dan heeft Go Ahead Eagles het totale puntenaantal van vorig seizoen verbeterd. De driepunter tegen Helmond Sport (1-0) bracht de Deventer ploeg op 35 punten. Het zegt alles over het deplorabele afgelopen seizoen, maar tekent ook de stabiliteit en kracht die er in het huidige GA Eagles verscholen ligt.