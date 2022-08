Komt er een ‘echte’ cafetaria in Lettele? ‘Na de zomer gaan we verder met praten’

Sint Nicolaas­kerk in Lettele omgetoverd tot grote religieuze markt: ‘Sommigen worden geraakt door iets’

Kruisbeelden van bijna een meter hoog, een exclusieve monstrans en tientallen wijwaterbakjes. Wie gek is op religieuze spullen, kan dit weekend naar de religieuze markt in de Sint Nicolaaskerk in Lettele. Opvallend is dat de heilige markt altijd samen wordt gehouden met de kermis. Dat is volgens organisator Victor Munster goed verklaarbaar.

5 augustus