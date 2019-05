Koning laat zich in twee uur tijd rondleiden bij 100-jarige Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer

update & videoKoning Willem Alexander is vandaag op bezoek bij de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer. Hij viert er het honderdjarig bestaan van die organisatie.

De koning krijgt een kijkje in de, normaal voor buitenstaanders niet toegankelijke, laboratoria. Om te vieren dat het bedrijf een eeuw bestaat, willen medewerkers maar al te graag uitleggen wat er binnen allemaal gebeurt.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander laat zich bijpraten over het laboratoriumwerk bij de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer. De organisatie bestaat 100 jaar en kreeg daarom koninklijk bezoek. © FOTO HISSINK

Dierziektes

Nederland heeft heel veel dierziektes uitgebannen en ingedamd, die in andere landen nog vaak voor grote uitbraken zorgen en waardoor boerenbedrijven geruimd moeten worden. Bovendien is er geen veestapel zo goed gemonitord als de Nederlandse. Met een druk op de knop is bekend hoe de gezondheid van de dieren ervoor staat. Het is de verdienste van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer.

Volledig scherm Bij de Gezondheidsdienst wachten ze in spanning op de koning. © Angelique Rondhuis

Boereninitiatief

In 1919 ontstaan uit een boereninitiatief om de rundertuberculose een halt toe te roepen. De ziekte is in Nederland sinds eind jaren vijftig uitgebannen, terwijl in landen als Ierland, Engeland en de VS met enige regelmaat de besmettelijke ziekte de kop nog opsteekt. Ook grote uitbraken van besmettelijke ziektes, zoals de mond- en klauwzeer aan het begin van deze eeuw, zijn minder te verwachten. Naar aanleiding daarvan zijn databases opgezet die wereldwijd hun gelijke niet kennen. Elke dag telt bij uitbraak van besmettelijke ziektes en door datamonitoring van de gezondheidsdienst in Deventer wordt razendsnel duidelijk of er sprake kan zijn van een probleem.

De koning is inmiddels weer vertrokken. Hij kwam vanmorgen rond 10.00 uur aan in Deventer en vertrok twee uur later.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander neemt afscheid na een twee uur durend bezoek aan Deventer. © Angelique Rondhuis

Volledig scherm De koning is op bezoek bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Dit in verband met het honderdjarig bestaan van die organisatie. © Angelique Rondhuis