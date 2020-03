Koningsdag concentreert zich volledig op de Brink: Undercover en Koningsfestival gaan samen in Deventer

Mark (31) uit Heeten was belangrijk in de woningbouw, nu maakt hij vogelhuis­jes in Olst

12:08 Hij was voorman in de bouw, maar na een ongeluk kon Mark Timmer (31) dat werk niet meer doen en dreigde de verveling. De inwoner van Heeten zet de komende weken samen met collega’s van Loods 64 in Olst honderd vogelhuisjes in elkaar voor het Vogeleiland in Deventer. En de instelling kan nog wel meer werk gebruiken.