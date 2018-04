Koningsnacht Deventer slaat aan

De covers van The King of Pop Michael Jackson en Prince gingen er wel in. Undercover wordt georganiseerd door Brink Event Deventer. Dat is de nieuwe opzet van de samenwerkende ondernemers aan de Brink, die meer op Deventers grootste stadsplein willen organiseren. ,,Het kan niet zo zijn dat Deventenaren omdat er Koningsnacht niets te doen is zoals eerder dan maar naar Arnhem gaan'', zei Bart Mentink van El Popo eerder tegen deze krant. Aan de grote opkomst gemeten is het publiek het met hem eens.