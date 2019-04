Koningsnacht op de Brink zit Muziek Totaal dwars: einde aan bandjestraditie in kroegen

Tijdens Deventer Muziek Totaal spelen bands in verschillende horecagelegenheden in de binnenstad. De organiserende stichting, die al bijna vijftig jaar bestaat, houdt vier edities per jaar, waar koningsnacht er één van is. Voor dit jaar is die op het laatste moment geschrapt. ,,Slechts één café heeft zich opgegeven’’, zegt Karin Brouwer van Deventer Muziek Totaal. Ze voelt zich gekleineerd door Kingsnight op de Brink, een evenement dat van 20.00 tot middernacht doorgaat. ,,Vorig jaar zijn we verrast door Kingsnight. Wij hebben een vergunning tot 01.00 uur 's nachts, dan zou het fijn zijn als zij rond 22.00 uur stoppen. Zodat bezoekers verder kunnen gaan in de kroegen. We hebben daarover gesproken, maar we komen er niet uit. Daar ben ik boos over. We worden overruled door een groot evenement op de Brink. We hangen er maar bij.’’