KonnecteD heeft beste bedrijfsrestaurant van ons land: ‘We zijn zoveel meer dan een kantine’

Creatieve­lin­gen in Geertrui­den­tuin moeten op zoek naar nieuwe broedplek

24 januari Aan de buitenkant zie je het er niet aan af maar het oude Geertruidenziekenhuis in Deventer is een broedplaats voor kleine ondernemingen. In het monumentale gebouw in het Rollecatekwartier zijn tientallen creatieve zelfstandigen gehuisvest. Ze moeten op zoek naar een nieuw onderkomen nu de gemeente groen licht heeft gegeven voor woningbouw.