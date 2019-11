Koopzondag loopt niet, maar ‘ondernemers geven het ook geen kans’

Bedrijfsleider Chantal Schucking van de Ecco-schoenenzaak op het Waltorenpad zegt dat ze wel pogingen gewaagd heeft vaker dan één keer per maand op zondag de deuren open te doen, maar dat het geen zoden aan de dijk zet. ,,Het is niet rendabel. Als ik als enige of één van de weinigen open ben, loopt er niemand door de straat. Dus nu blijf ik ook dicht”, zegt de franchise-ondernemer, die zelf kan bepalen of ze al dan niet open gaat. ,,Als we niet consequent allemaal meedoen, en dat gebeurt dus niet, wordt het niks.”

Te vast in patroon

Retaildeskundige Molenaar, die tal van gemeentes helpt bij het nieuw leven inblazen van hun winkelhart, stelt dat de ondernemers te vast in een patroon zitten van ‘doordeweeks open en op zondag dicht'. ,,Het excuus dat ze geen personeel kunnen vinden voor de zondag, is onzin. Jongeren zijn er al lang aan gewend om de zondag als een normale werkdag te zien.”

Molenaar vindt dat de ondernemers langer moet proberen om op zondag open te zijn zodat ze beter op een rijtje kunnen zetten op welke dag de meeste omzet gedraaid wordt. ,,Dan zullen ze concluderen dat ze beter op maandag of dinsdag dicht kunnen gaan, want dan is de omzet gegarandeerd lager.” Dat dat op dit moment nog niet op gaat, is te wijten aan de onduidelijkheid voor de klant die niet weet wanneer hij op zondag kan winkelen, stelt hij.

Discussie

Sinds juni vorig jaar mogen alle winkels in Deventer elke zondag open. Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde in met dit voorstel op verzoek van het merendeel van de ondernemers. De discussie kwam na jaren van debat begin 2018 goed op gang toen de openingstijden van de meubelzaken werden vrijgegeven. Daarop wilden andere ondernemers die mogelijkheid ook hebben.

Met het vrijgeven van de openingstijden werd meteen afgesproken dat de eerste zondag van de maand ook als echte ‘koopzondag’ zou worden neergezet en alle winkels dan open zouden gaan. Voor de andere zondagen is het aan de ondernemers zelf om te beslissen of ze meegaan.

Het gevolg is anderhalf jaar later dat onduidelijk blijft wie wanneer open is. Sommige zaken, waaronder vooral winkelketens, gaan elke zondag open, anderen kiezen voor twee zondagen per maand en vooral de kleine eenmanszaken houden het bij de eerste zondag van de maand.