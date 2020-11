Kopers ‘hoofdpijndossier’ Houtmarktschool Deventer kunnen fluiten naar schadevergoeding: ‘Het verleden knaagt’

Fenny en Aaldrik Paalman nemen afscheid van Het Bonte Paard in Dijkerhoek: ‘Nu kunnen we zelf weer naar feestjes toe’

13 november Wie heeft er geen feest meegemaakt, biertje gedronken of van de glijbaan geroetsjt in Het Bonte Paard in Dijkerhoek? Jong en oud uit de regio denken met warme gevoelens aan de zaak die in het nieuwe jaar een nieuwe eigenaar zal kent. Aaldrik en Fenny Paalman nemen afscheid van tweehonderd jaar familiegeschiedenis. ,,Toen bestond het woord catering nog niet eens.’’