Kopers huizen in Houtmarktschool Deventer halen gelijk bij rechter: ontwikkelaar moet aan de bak

Enkele kopers van nog te realiseren appartementen in de voormalige Houtmarktschool in Deventer hebben gelijk gekregen van de voorzieningenrechter in een rechtszaak over de verbouwing van het monumentale gebouw. De kopers waren naar de rechter gestapt omdat ze de ontwikkelaar niet vertrouwen na, volgens hen, dubieuze facturen.