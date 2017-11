Koppel jonge vluchteling aan maatje of gezin

Jonge vluchtelingen vallen te vaak in een gat na hun komst in Deventer, omdat ze geen sociaal netwerk hebben, en moeite hebben dat op te bouwen. Daarom willen Humanitas en Stichting Present de jongeren nu koppelen aan maatjes en gezinnen die leuke dingen met de jongeren willen doen.

Het gaat om jonge vluchtelingen tussen de 12 en 25 jaar die net gevlucht zijn uit landen zoals Syrië, Somalië of Eritrea. Ze moeten een nieuw leven opbouwen in een voor hen onbekend Deventer. Voor tientallen jonge vluchtelingen en vluchtelinggezinnen is dat de moeilijke realiteit.

Met het project Match & Connect helpen Humanitas en Stichting Present deze jongeren een leven op te bouwen in Deventer. De organisaties die veel contact hebben met de jongeren en gezinnen merken dat er voor hen weinig informele begeleiding is.

Geen netwerk

Zij hebben vaak nog geen sociaal netwerk in Deventer, voelen zich daardoor alleen in hun nieuwe woonplaats en missen gezelschap en aanspraak. De bedoeling is dat de Deventenaren en jonge nieuwkomers die meedoen aan het project elkaar ongeveer drie keer per maand ontmoeten, om vooral leuke dingen te doen.

Het gaat erom dat Deventenaren deze jonge nieuwkomers wegwijs maken in de stad en in de Nederlandse taal en cultuur. Ook hebben de jongeren en gezinnen op deze manier iemand waarmee ze kunnen praten, over wat ze meemaken in hun nieuwe 'thuis'.

Woensdag

Woensdagavond is er een informatiebijeenkomst voor Deventenaren die geïnteresseerd zijn om mee te doen. Deze bijeenkomst is in de Latijnse School (Grote Kerkhof 6) in Deventer en duurt van 19.30 tot 21.00 uur.