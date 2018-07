Korte broek naar het werk kan écht niet: tenzij het een hele nette broek is

Jubileum­boek GA Eagles uitgesteld vanwege Sint en negatieve sfeer

12:19 De soap rond het jubileumboek van Go Ahead Eagles krijgt een nieuw hoofdstuk. En het boek zelf ook. Het 5 kilogram wegende bundelwerk, over heden en verleden van de Deventer voetbalclub, zou 8 augustus op de markt komen. Maar de publicatiedatum is verschoven naar 16 november.