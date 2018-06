Kosten van renovatie gemeentehuis blijven heikel punt in Voorst

Deventer spoorvia­duct in zes dagen tijd tweemaal geramd

17:57 Een vrachtwagen is vanmiddag tegen het spoorviaduct aan de Hoge Hondstraat in Deventer gebotst. Het treinverkeer tussen Olst en Deventer is gestremd. Vorige week is het spoorviaduct ook al door een vrachtwagen geramd.