KPN sluit ‘per ongeluk’ internet, telefoon en tv van 300 klanten af; stel uit Deventer loopt honderden euro's schade op

Arnold Steenbrink en zijn vrouw uit Deventer moeten het al bijna tien dagen doen zonder telefoonverbinding. Per ongeluk heeft de KPN van 300 klanten in het hele land de dienstverlening onderbroken. Het Deventer stel loopt nu honderden euro's aan inkomsten mis.

Samen met zijn vrouw keek Arnold Steenbrink uit Deventer vorige week tv, toen plots de tv-verbinding wegviel. ,,Ook hadden we geen telefoonverbinding meer. Ook de volgende dag niet. Ik heb contact opgenomen met KPN die met het verhaal kwam aanzetten dat een aantal mensen ineens is afgesloten door dienstverlening, omdat we zouden overstappen. Maar we willen helemaal niet overstappen’’, zegt Steenbrink.

Praktijk onbereikbaar

Acht dagen later doet de vaste telefoon het nog steeds niet, waardoor vooral zijn vrouw in de problemen is gekomen. ,,Zelf ben ik gepensioneerd. Maar mijn vrouw heeft een psychotherapeutische praktijk. Haar contacten met klanten voor een consult verlopen voornamelijk via telefoon. Om afspraken te maken, maar soms ook daadwerkelijke gesprekken. Dat kan nu allemaal niet. Ze zit soms te wachten op iemand die niet komt. Mensen weten niet dat we storing hebben.’’

300 klanten de dupe

Volgens KPN zijn zo'n driehonderd klanten in het hele land gedupeerd. ,,Door KPN is een administratieve fout gemaakt waardoor de dienstverlening van een paar honderd klanten is onderbroken. Die klanten hebben hierdoor ook ‘geautomatiseerde’ communicatie ontvangen die niet voor hen bestemd was’’, zegt een woordvoerder van KPN.

KPN laat weten dat de dienstverlening voor de meeste klanten is hersteld. Voor Steenbrink is dat nog niet het geval. Hij is er niet gerust op. In afwachting van een voorstel voor compensatie houdt hij er een vreemd gevoel aan over. ,,Mijn gedachte is dat de KPN gehackt is. Dat iemand in de systemen heeft gerommeld. Je gaat van alles denken.’’

Hack