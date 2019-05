Kraker (28) uit Deventer is de enige van zijn groep die de cel in moet na ‘veldslag’ in Zeist

videoEen 28-jarige kraker uit Deventer moet vier dagen de cel in omdat hij zonder toestemming een pand binnendrong in Zeist. Hij is de enige van een grotere groep krakers die werd veroordeeld. Dat heeft te maken met een fout van het Openbaar Ministerie.

Het was een heuse veldslag, half maart, op het terrein van het voormalig culturele centrum in Zeist. De politie wilde de groep uit het pand halen, maar de krakers vluchtten een kast en enkele boomhutten in.

Met kettingzagen werden takken verwijderd, zodat de politie beter bij hen kon komen. Een van de laatste krakers die werd overmeesterd was Inze. Hij stelde vlak voor zijn arrestatie: ,,Ik zie allemaal agenten in hoogwerkers, want kraken zien ze tegenwoordig als een misdaad. Maar wat ons betreft is leegstand ook illegaal. Wij willen hier wonen totdat de eigenaar begint met nieuwbouw, dat duurt nog wel even. We gaan dus niet zomaar weg en willen dat signaal in deze tijd vol woningnood ook graag afgeven aan het Openbaar Ministerie.”

Volledig scherm Een van de opgepakte krakers in Zeist. © Koen Laureij

Bijna alle leden van de groep werd ‘kraken’ ten laste gelegd. Maar advocate T. Urbanus zei tijdens de zitting twee weken geleden dat dat niet kon, omdat het gebouw gewoon nog in gebruik was op dat moment. Het OM moest toegeven dat ze gelijk had. Justitie had niet kraken maar ‘wederrechtelijk binnendringen’ van het pand moeten gebruiken. En dus ontliepen de meeste ‘krakers’ een straf.

De juiste term was wel gebruikt voor de Deventenaar, hij liet de rest van de groep het pand betreden, vond de rechter. Daarmee had de rechter een reden de 28-jarige wel te veroordelen. Hij kreeg 14 dagen cel - waarvan tien voorwaardelijk.

Volledig scherm Kraker op het dak in Zeist. © Menno Bausch

Tijdens het ‘kat-en-muisspel’ op 14 maart verplaatsten de krakers zich van de ene kant naar de andere kant van het dak om aan arrestatie te ontkomen. Met een snoekduik op het dak wist een van de agenten een kraker te pakken. Deze werd even later met de hoogwerker naar beneden gehaald. De andere kraker op het dak werd niet lang daarna ook gepakt. Het tweetal had kort daarvoor nog een poederbrandblusser leeggespoten op leden van de Mobiele Eenheid.

Archiefkast

Met behulp van een warmtebeeldcamera speurde de politie nog een kraker op, die zich verschanst had in een afgesloten archiefkast in het kraakpand. Toen hij eruit werd gehaald, bleek dat hij ademhalingsmoeilijkheden had. Een andere kraker die waarschijnlijk in aanraking was gekomen met asbest werd door de brandweer afgespoeld voordat hij werd meegenomen door de politie.

Bekijk hieronder twee video’s van de ontruimingsactie en - enige tijd daarvoor gemaakt - een video met de krakers die niet van plan waren vrijwillig te vertrekken.