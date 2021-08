Kramer naar specialist in Nijmegen, eerste minuten voor Hahn en Brouwers bij GA Eagles: ‘In België ingespeeld raken’

Brouwers krijgt in België zijn eerste wedstrijdminuten van deze voorbereiding. De middenvelder van GA Eagles raakte in mei tegen NEC zwaar geblesseerd aan de schouder en miste daardoor het beslissende promotieduel in Rotterdam. Na een operatie aan de gescheurde pees trainde Brouwers (23) sinds juni in beginsel vooral apart van de groep. De laatste weken ging het herstel met sprongen vooruit en durft Van Wonderen het nu aan om de centrale middenvelder in te zetten tegen de Belgische sparringpartner. ,,Mooi voor hem en voor ons’’, knikte Van Wonderen. ,,Voor deze blessure staat zo’n drie maanden en het gaat sneller dan verwacht.’’