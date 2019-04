Krijgen Deventer drukkers van Libelle en Donald Duck deze week nog wel salaris?

Video IJsselloop moet nóg groter feest voor stad worden: kluisjes en massages mogelijk elders

15 april Deelnemers aan de IJsselloop konden zondag op loopafstand van de startplaats hun bagage achterlaten of genieten van een massage in het Boreelcomplex. Mogelijk moet de organisatie voor die activiteiten op zoek naar een andere locatie. Dat is afhankelijk van de plannen van de nieuwe vastgoedeigenaar van De Boreel.