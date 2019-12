Kritiek op datum Dickensfestijn, maar ook wrevel óver de kritiek

Boekhandelaar Chrisjan van Marissing uit Deventer is boos dat het Dickensfestijn volgend jaar in het laatste weekeinde voor kerst wordt gehouden. Dat kost de eigenaar van Praamstra naar eigen zak ‘bakken vol’ omzet. De organisatie is op zijn beurt niet blij dat Van Marissing met zijn klacht de publiciteit zoekt. ,,Er is altijd goed overleg geweest.”

Bovendien wordt er bij het inplannen van het Dickensfestijn al jaren rekening gehouden met de ondernemers in het centrum van Deventer, zegt Peter Brouwer van Binnenstadsmanagement Deventer. ,,We streven er naar om het feest altijd het weekend na sinterklaas te houden, zodat er daarna nog volop ruimte blijft voor kerstinkopen. Alleen: eens in de vijf, zes jaar valt dat wat ongelukkig uit”, zegt Brouwer.

Van Marissing van boekhandel Praamstra stuurde gisteren een open brief naar onder meer de media, politici, collega-ondernemers en de VVV. Daarin uit hij zijn ongenoegen over het feit dat het Dickensfestijn volgend jaar op 19 en 20 december is. ,,Volstrekt onacceptabel”, zegt Van Marissing. ,,Het verleden heeft uitgewezen dat bezoekers uit de stad en de regio het centrum vermijden als het zo druk is. Het weekend voor kerst is het drukste van het jaar met de hoogste omzet en het Dickensfestijn leidt dan tot een omzetverlies van vele duizenden euro’s.”

Ongevoelig

Volgens Van Marissing is de organisatie van het festijn altijd ongevoelig gebleken voor een nadrukkelijk verzoek om ‘Dickens’ nooit in het weekend voor kerst te houden. Hij vindt ook dat de gemeente als vergunningverlener hier een belangrijke rol in speelt. ,,Die heeft met deze datum-kwestie een unieke mogelijkheid om de winkels in de binnenstad te steunen. De gemeente is toch druk om de binnenstad vitaal te houden? Als je dan zorgt dat het laatste weekend niet met zo’n evenement belast wordt, doe je iets goeds!”

Marissing zegt dat verschillend ondernemers het met hem eens zijn, maar dat hij de brief op eigen titel heeft geschreven. ,,Ik zit op het kruispunt met de Walstraat waar het festijn is en heb er het meeste last van. Daarnaast wordt het probleem al jaren besproken, maar heeft dat geen effect. Daarom doe ik dit nu eens op deze manier namens mezelf.”

Teleurstellend

Hein te Riele van de VVV vindt de actie van de boekhandelaar niet erg op zijn plaats, maar wil er niet teveel over zeggen. ,,Ik praat liever niet via de pers met hem, maar gewoon rechtstreeks. De kritiek is niet nieuw en we hebben dit jaar ook express 14 december uitgekozen, al vinden we dat erg vroeg. We zijn hier al jaren over in overleg, dus ik vind het teleurstellend dat hij het nu via de media speelt.”

De gemeente zegt dat ze begrip heeft voor het standpunt van beide partijen, maar dat ze er toch zelf uit zullen moeten komen. ,,We kunnen geen vergunning gaan weigeren op grond van zulke concurrentie-overwegingen", zegt een woordvoerder van de gemeente Deventer.