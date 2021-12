Kritiek op deze opvallende reclamemasten bij Deventer: ‘Een boom? Dat past toch niet langs de snelweg?’

Dierenarts Herman Aa (78) uit Deventer stopt ermee maar had graag door willen opereren

Slangen, paarden en zelfs een tijger. Niks was te gek voor dierenarts Herman Aa (78) uit Deventer. Deze week neemt hij eindelijk afscheid, met pijn in zijn hart. Het liefst was hij doorgegaan tot zijn 85ste verjaardag. ,,Dit is het mooiste werk wat er is. Ook al begreep mijn vader nooit waarom ik dierenarts wilde worden.’’

2 december