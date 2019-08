Kritiek Raad van State op meer horeca in Deventer binnenstad

Video Richard moet het na nachtelij­ke branden in Deventer zonder zijn trouwe metgezel doen: ‘Ik hoop echt dat het de accu was’

15:24 Twee branden in één nacht. In de Deventer wijk de Zandweerd zat de schrik er woensdagochtend goed in. De motor van Richard Huinink werd gereduceerd tot weinig meer dan een hoopje schroot. ,,Ik hoop dat het de accu was, dat vind ik een heel wat fijner gevoel.”