Kroegen in de verkoop, wat is er aan de hand op het Grote Kerkhof?

FC Twente-GA Eagles: ‘Een eredivisie­waar­di­ge wedstrijd’

13:37 Go Ahead Eagles is de surprise van het seizoen, FC Twente in eigen huis de favoriet in de Overijsselse derby. Met Dennis Demmers (KNVB-docent) en Nick Marsman (doelman FC Utrecht) werkten zowel in Deventer als Enschede en laten hun hart spreken over de beladen kraker van morgen in de Grolsch Veste.