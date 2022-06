Kroonen sprint naar nationale beloftentitel; tweede NK-titel voor Diepenvener

Op pakweg veertig kilometer van de aankomst nestelde Kroonen zich in een kopgroep van vijf, die maximaal een minuut voorsprong pakte op het peloton. Hoewel het peloton in de volle finale nog dichterbij kwam, was het vrij snel duidelijk dat Kroonen zou gaan sprinten voor de overwinning. ,,Ik zag dat het achter mij helemaal stil viel, dus het was vrij snel duidelijk dat we de medailles zouden verdelen. Toen was het een kwestie van vooral zuinig rijden. Op de regen had ik mij goed ingesteld, dat deed me niet zoveel.”