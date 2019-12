Kruidvat-overvaller Deventer viert jaarwisseling in de cel

De rechter-commissaris besloot daags voor kerst om het voorarrest met drie maanden te verlengen. De overvaller meldde zich op 10 december in het politiebureau in Zwolle. Hij werd vervolgens aangehouden en zit sindsdien in voorarrest.

De overval vond op donderdag 7 november plaats bij het Kruidvat-filiaal aan het Karel de Groteplein in de wijk Keizerslanden. De overvaller bedreigde het personeel met een vuurwapen. Een personeelslid opende de kassalade en stopte meerdere biljetten in een plastic tas. Daarna sloeg hij op de vlucht.

Verkenning

In het provinciale opsporingsprogramma ‘Onder de Loep’ werd enkele weken geleden aandacht besteed aan de overval. Te zien was dat kort voor de overval de verdachte het winkelcentrum Keizerslanden verkende. Dit deed de verdachte zonder bivakmuts op. Enige tijd later keerde de man terug naar het winkelcentrum met een bivakmuts op en sloeg hij toe bij de drogisterij. Vervolgens vluchtte de overvaller te voet, in de richting van de Margijnenenk. In een tuin aan de Margijnenenk trok de overvaller zijn zwarte kleding uit en liet hij ook zijn pistool achter.