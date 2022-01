Kun jij de vergoeding voor de stijgende energiekosten missen? Zo kun je een andere Deventenaar helpen

,,We hebben geen idee hoeveel mensen er door de stijgende energieprijzen in de financiële problemen zullen komen. Wat we wel weten is dat er in Deventer ongeveer 3000 huishoudens zijn die op of onder de armoedegrens zitten. In die groep zullen, zo verwachten we, de problemen zich voordoen’’, vertelt Bram de Borst van Kruispunt Diaconaal Deventer. ,,Daarom doen we een beroep op de solidariteit van de Deventer bevolking.’’