Kunstdetective Arthur Brand duikt verloren gewaand meesterwerk op van ‘Kunsthalroof’ Rotterdam

videoEén van de verloren gewaande meesterwerken die is buitgemaakt tijdens de historische ‘Kunsthalroof’ in Rotterdam uit 2012 is mogelijk opgedoken. Het zou gaan om het gestolen topwerk van Lucian Freud (2002) dat ‘in handen is van de zware onderwereld’. De recente foto van het doek ‘uit zeer betrouwbare bron’ is afkomstig van de beroemde Deventer kunstdetective Arthur Brand.

In de kunstwereld gaan al langere tijd geruchten dat niet alle werken zijn verbrand na de ‘kunstroof van de eeuw’. De Kunsthal in Rotterdam werd in oktober 2012 wereldnieuws toen Roemeense criminelen in het holst van de nacht zeven topwerken, waaronder een Picasso en twee Monets, roofden.

Het bleef een mysterie of nog een aantal topwerken zouden bestaan. Voor het eerst openbaart de bekende kunstdetective Arthur Brand (49) nu een foto via De Stentor van één van de gestolen schilderijen. Het gaat om het topwerk ‘Woman with Eyes Closed’ (2002) van de Britse kunstschilder Lucian Freud (1922-2011). Op de foto is te zien hoe de ‘Freud’ aan de muur hangt met op de voorgrond een krant van BN De Stem van 15 oktober 2018.

Zware onderwereld

De foto van het mogelijke werk van Lucian Freud is een jaar geleden in bezit gekomen van Brand ‘ter verificatie’. De bron van de foto - en daarmee het mogelijke schilderij - bevindt zich volgens de kunstdetective in kringen van de ‘zware onderwereld’, al wil hij niet zeggen wie het is. ,,Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn. Er duiken regelmatig vervalsingen op. Maar deze foto komt uit zeer goede en betrouwbare bron.”

Nadat de Roemeense criminelen in de nacht van 15 op 16 oktober 2012 toesloegen zouden de schilderijen zijn verbrand. Verschillende kunstkenners hebben echter sterke aanwijzingen dat een aantal schilderijen al voor de smokkel naar Roemenië zijn doorverkocht en nog altijd in omloop zijn.

Politie weet ervan

Een woordvoerder van politie Rotterdam wil alleen zeggen dat de informatie bij hen bekend is. De Kunsthal reageert voorzichtig op de opgedoken foto. ,,Er is contact geweest tussen Brand en onze directeur. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als dit verhaal klopt en het inderdaad gaat om een echte Freud.”