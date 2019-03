Kunstdetective uit Deventer ontdekt gestolen Picasso

Voorst waakt bij komende renovatie van gemeente­huis voor ‘Vi­king’-taferelen

6:00 Bij de grootschalige renovatie en verduurzaming van het gemeentehuis in Twello is kostenbeheersing voor gemeenteraad en college een groot goed. Dit bleek maandag tijdens een rondetafelgesprek in de Voorster raadzaal. ,,Ik lees ook de krant”, zei wethouder Hans van der Sleen toen fracties hem wezen op de enorme tegenvallers rond de bouw van filmtheater MIMIK in Deventer.