Kunstdocenten uit St. Maarten bezoeken Kunstcircuit Deventer voor cultureel uitwisselingsproject

Voor Kim is sloeproei­en het mooiste dat er is: 'Deventer vanaf het water is magisch'

Voor de één is het ‘gewoon’ een hobby, maar voor Kim Oude Luttikhuis (43) is het veel meer dan dat: sloeproeien. Door weer en wind roeit ze met haar team in een roeisloep over de IJssel. “Vanaf het water is Deventer nog veel mooier”, vertelt ze.