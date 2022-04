Kunstenaar Jilles (73) moet oude Senzora-fabriek in Deventer uit: ‘Kwam als donderslag bij heldere hemel’

Leraar Wim van de Deventer Marke geeft de leukste vm­bo-techniek­les­sen van het land

Vraag De Marke-leraar Wim Blankvoort of hij supertrots is en hij begint meteen over de fantastische derde plek in de landelijke finales Skills voor twee van zijn leerlingen. Pas als dat verhaal vol verve verteld is, volgt bij navraag de rest: Blankvoort is landelijk uitgeroepen tot de meest inspirerende vmbo-techniekdocent.

1 april