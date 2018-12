Kunstenaar pimpt Deventer Proosdijpassage

Go Ahead wint nipt maar dikver­diend van hekkenslui­ter

21:53 Go Ahead Eagles heeft zich in de Adelaarshorst gerevancheerd voor twee opeenvolgende nederlagen in de Keuken Kampioen Divisie. De Deventer ploeg stuitte vrijdagavond op een naar verwachting defensief ingesteld Helmond Sport. Maar de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie werd in de Adelaarshorst verdiend, zij het nipt verslagen: 1-0.