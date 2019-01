De Deventer kunstenares Jessica Heijkoop bouwt in mei de Lebuinus vol met stijlkamers. Ze heeft eigenhandig de kerk gehuurd om haar kunst te tonen. En krijgt daarbij onder meer hulp van Het Goed en Cambio. Alle meubels in haar expositie komen straks via Het Goed.

Het is een even gek als bijzonder idee. ,,Ik wil mijn werk laten zien, maar niet op van die lelijke witte platen tussen twee palen. Het moet meer zijn‘’, zegt Heijkoop. ,,Ik heb zelf veel tweedehands spullen. Kom veel bij Het Goed. De samenwerking was snel gevonden. Ze zijn heel enthousiast. Ik ga daar nu al regelmatig langs om dingen uit te zoeken. En straks in de kerk zijn de spullen natuurlijk ook gewoon te koop. Zo kun je laten zien dat je met iets ouds ook weer iets moois kan maken.”

Het is tien jaar na de verwoestende brand waarbij de meeste van haar kunstwerken verbrandden. ,,En ik ben 65 geworden. Ik wil laten zien dat je er door kunt komen. Zo'n brand is heel heftig. Ik wil een cadeautje voor mezelf en voor de stad. Dus was ik op zoek naar grootse ruimte. De Bergkerk is bezet. Dus heb ik de stoute schoenen aangetrokken. De mensen van de Lebuinus vonden het een mooi idee. En je blijkt gewoon de kerk te kunnen huren. Ik mag de gehele zuidbeuk inrichten.”

De ideeën groeien nog. Het is nog geen eind april. En met dat er meer over gesproken wordt, komen er grootsere plannen. Zo gaat Heijkoop nog in gesprek met Cambio. ,,Maar in ieder geval komen er verschillende kamers: een dames- en herenkamer. Een slaapkamer, een heilige kamer. Er komt een tijdlijn in. En in elke kamer een engel. Ik heb heel veel engelen geschilderd, en bijvoorbeeld iconen. Die laatste komen natuurlijk in de heilige kamer.”