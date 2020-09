Kunstenares Loes ten Anscher (60) wint Deventer Cultuurprijs: ‘Zo trots als een pauw’

Interactieve kaart WOZ-waar­de stijgt voor vijfde jaar op rij fors: hoe zit het in jouw gemeente?

10 september De WOZ-waarde van woningen, basis voor diverse lokale belastingen, is voor het vijfde jaar op rij fors gestegen. De gemiddelde stijging van 8,9 procent is de hoogste sinds jaren. In Oost-Nederland is er één gemeente waar de gemiddelde WOZ-waarde nog harder steeg dan dit landelijke gemiddelde.