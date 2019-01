Kunstenlab Deventer toont schilderijen vermoorde Russische verslaggever

Horecaty­coon Sahin: ‘Ik heb alle schuldei­sers nu betaald’

14:57 Horecatycoon Ayhan Sahin, eigenaar van vele horecazaken in Oost-Nederland, hoopt zijn zaak Proeflokaal ’t Oer weer terug te krijgen. Het failliet gaan van het etablissement komt niet omdat hij in geldnood zit maar betreft onoplettendheid, zo verklaarde hij woensdag bij het Gerechtshof in Leeuwarden in een hoger beroep.