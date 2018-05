Kunsthistorica Wieteke van Zeil komt niet naar Deventer

Investeer­ders zien brood in Happy Tosti Deventer

8:53 Happy Tosti-franchisenemer Roel van der Vegt is een blij man. Om in hartje Deventer zijn zaak te kunnen opstarten, heeft hij 90.000 euro nodig van investeerders. Een dag na de lancering van zijn 'project' op de site Capital Circle, was 53.500 euro binnen. ,,We gaan er vanuit dat het geen probleem is. We zitten al over de helft'', stelt Van der Vegt nuchter vast.