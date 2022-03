Kunstschaatsen Deventer in de lift

Rechter over Deventer burenruzie: geen boete van 1200 euro voor verboden gebruik felle koplampen

Een bewoner van de Kees van Baarenstraat in Deventer hoeft geen boete van 1200 euro te betalen. Zijn overburen storen zich mateloos aan hem, omdat hij bij het wegrijden vaak met zijn felle koplampen in hun huis zou schijnen. Om het te stoppen, was hem een dwangsom opgelegd. De buren zagen hem 24 keer de fout in gaan, maar de rechtbank in Zwolle ziet onvoldoende bewijs.

29 maart