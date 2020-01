Kurt verkoopt zijn bijzondere huis in Deventer: geen kamer zonder tegeltjes

video Mensen met afstand tot de arbeids­markt krijgen ambachte­lij­ke opleiding én werk bij Bakkerij Nollen

10:23 De Twentse Bakkerijketen Nollen, met filialen in Deventer, Lochem, Bathmen en Borculo, is in Lochem een eigen opleiding voor bakkers gestart. Nollen die bekend staat om ambachtelijke producten kan niet meer genoeg vakmensen vinden. Gisteren hadden zes leerlingen hun eerste lesdag.