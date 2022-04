KVZ en Devinco mikken in play-offs op promotie naar eerste klasse: ‘Wij willen graag omhoog’

Jullie hebben je geplaatst voor de play-offs om promotie naar de eerste klasse. Was dat voorafgaand aan de competitie ook het doel?

Wolsink: ,,Ja. Wij willen graag omhoog. Ik vind het ook een goede beslissing van de KNKV (de korfbalbond, red.) dat ze de competitie na de coronamaatregelen weer gestart zijn. Nu kunnen wij ook omhoog en spelen we ergens voor. Dat maakt het interessant. Als groep hebben we ons namelijk ontwikkeld en spelers en speelsters zijn ook individueel beter geworden. Dan is het ook leuk om je op een hoger niveau, tegen andere teams, te meten. Als groep zijn we daar klaar voor.”