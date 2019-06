Kwaliteit van grondwater delen Oost-Nederland beneden peil

De kwaliteit van het grondwater voldoet bij 12 van de 20 drinkwaterwinningen in Overijssel en 3 van de 37 drinkwaterwinningen in Gelderland niet aan de doelstellingen die in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn opgenomen. Aan die doelstellingen moet in 2027 worden voldaan. Uit onderzoek blijkt dat in de omgeving van 29 winningen in Gelderland en in de omgeving van 18 winningen in Overijssel verontreinigingen met een risico voor de drinkwaterwinning zijn gesignaleerd. Vooral rond Deventer/Twello en in Salland is een achteruitgang van de waterkwaliteit in de waterwingebieden waargenomen, blijkt uit het rapport. Ook in Vorden, bij wingebied Dennewater, is een achteruitgang van de kwaliteit gesignaleerd.