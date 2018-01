Kwamen Turkse mannen met valse loonstroken van hun vrouwen naar Deventer?

Plan voor woningen op Senzora-terrein in Raambuurt Deventer

26 januari De Senzora-fabriek in de Raambuurt krijgt een nieuwe bestemming. De eigenaar, de familie Schoemaker, is in overleg met de gemeente Deventer over de herontwikkeling van het terrein. Dat gaat vooral over woningbouw. Een architect werkt nu aan een plan.