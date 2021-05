Kwart miljoen om overlast Beestenmarkt aan te pakken, extra toezichthouders én bodycams

Video Fluisteren op het terras: Klooster Nieuw Sion in Diepenveen opent deuren voor kopje koffie

24 mei Het is zover: het koffieapparaat pruttelt bij Nieuw Sion. Wandelaars en fietsers kunnen sinds zaterdag een drankje komen drinken bij het voormalige klooster in Diepenveen. Nadat de acht overgebleven monniken vijfenhalf jaar geleden vertrokken, is er veel veranderd. De opening van de koffieschenkerij mét fluisterterras is een nieuwe mijlpaal.