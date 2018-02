‘Snoepjes’ op slaapkamer oudere vrouw uit Deventer bleken xtc-pillen

22 februari Op haar eigen slaapkamer lagen dozen met ’25 kilo snoepjes’, maar de 68-jarige Gisela D. uit Deventer had echt geen idee dat het om drugs zou kunnen gaan. Ook van de bijna vier ton euro in contanten in het huis van haar zoon in Deventer en tientallen kilo’s aan harddrugs die daar zijn aangetroffen op het moment dat zij er op bezoek was: ze had geen idee.