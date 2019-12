Kyan (15) uit Deventer verkoopt hoodies met eigen kledingmerk en hoopt op Snelle

Naast zijn mavo-examen op het Stedelijk Lyceum in Zutphen en voetballen bij Helios verkoopt Kyan sinds kort hoodies met zijn eigen kledingmerk KY-Wear. ,,Dit is voor mij een droom die uitkomt. Ik ben behoorlijk creatief en kleding vind ik altijd al vet. Twee jaar geleden had ik het er met mijn oma over, dat ik graag een eigen kledinglijn wil opzetten. Waarom maak je niet wat tekeningetjes, vroeg ze. Die heb ik gemaakt en dat ging best goed. Even kwamen ze in een la terecht, maar in mei werd het met hulp van mijn ouders toch serieus.’’