Laad je accu op, trek de slee van zolder: sneeuwduinen en windwakken komen eraan, weet weerman Mark uit Twello

Dus zijn devies luidt: ,,Zoek je handschoenen op. Sluit je buitenkraantje nog even af. Zorg voor genoeg eten, zodat je er niet per se uit hoeft. En als je volgende week met de fiets op pad moet - ik ga zeker van m'n huis in Twello naar m'n werk in Olst op de fiets -, trek boterhamzakjes over je handen in je wanten. Helpt echt. En kijk nog even wat je online kan bestellen aan warme spullen. Zet je auto nog een keer aan. Want de accu's, die gaan het lastig krijgen in de koude oostenwind. Maar geniet vooral. Want dit hebben we jaren niet meegemaakt.”