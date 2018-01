'Laat Hermien met rust!'

Elk jaar gaan er zo’n tien tot vijftien koeien van Van den Enk naar vleeshandelaar Herman Jansen. ,,Hij houdt ze een half jaar in de wei en dan gaan ze naar de afmester en dan naar de slacht. Zo gaat dat.’’ Dit keer ging er iets mis toen Hermien de vrachtwagen richting de Eibergense slager moest. Dat ze naar de slager ging, kon Hermien niet weten, zegt Jansen. ,,Dat denk ik ook niet’’, zegt Van den Enk grinnikend. ,,Maar vergis je niet: koeien zijn heel slim. En de slimste koeien wonen hier, in Okkenbroek-Zuid. Zelfs toen ze bij Jansen in de wei stonden herkenden ze mij. Ik heb een blauwe autobus. Als ik langs de wei reed en stopte kwamen ze al naar me toe. Ze herkenden me. Ik hoefde nog niets eens uit te stappen.’’