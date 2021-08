Laatste bewoners Gorsselse flat Bloemenkamp vrezen voor dakloosheid: ‘Die mensen worden uitgerookt’

80-jarige vrij voor ontucht met 9-jarige in Deventer: onvoldoen­de bewijs

5 augustus Er is onvoldoende bewijs om de 80-jarige Boutayeb M. te veroordelen voor het betasten van een 9-jarige meisje in de crisisopvang aan de Polstraat in Deventer. Dat is het oordeel van de rechtbank in Zwolle. Tegen de uit Marokko afkomstige M. is twee weken geleden nog een half jaar cel geëist.